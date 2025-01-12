Нападающий «Айнтрахта» близок к переходу в «Манчестер Сити»

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что нападающий «Айнтрахта»уже в январе перейдет в

По данным источник, на днях клубы провели переговоры, по итогам которых приблизились к заключению сделки.

Ожидается, что уже на следующей неделе Мармуш станет игроком «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» хочет получить за Мармуша 80 миллионов евро, тогда как «Манчестер Сити» оценивает игрока максимум в 60 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мармуша в 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в Бундеслиге 16 матчей, забил 14 мячей и сделал восемь результативных передач.