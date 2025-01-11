Шахин: Мы пропустили слишком простые голы, это крайне неприятно

Главный тренер дортмундскойвысказался о поражении от(2:3).

«Мы пропустили слишком простые голы, это крайне неприятно. Вероятно, мы больше никогда не сыграем с такой линией защиты, но это нас не оправдывает. Я думаю, что если бы все наши игроки выступали на своих позициях, то мы бы защищались иначе, но я не пытаюсь искать отговорок. Я ожидаю, что мои игроки будут играть в обороне лучше, чем сейчас.

У нас были некоторые шансы. Было понятно, к чему стремился "Байер", и мы пытались найти свои возможности для своих моментов, неоднократно врываясь в пространства. Возвращаться в игру после трёх пропущенных мячей от Леверкузена непросто, но я все равно верю, что мы можем играть лучше», — цитирует Шахина клубная пресс-служба.

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Благодаря этой победе «Байер» смог набрать 35 очков и идет на втором месте в турнирной таблице. В активе «Боруссии» осталось 25 баллов и шестая строчка.