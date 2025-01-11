«Брест» — «Лион»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голы записали на свой счет Махди Камара на 8-й минуте и Людовик Ажорк на 25-й минуте.
У «Лиона» единственный гол забил Жордан Верету на 45+2-й минуте.
Футбол. Франция. Лига 1
Брест — Лион 2:1
Голы: 1:0 Махди Камара (8'), 2:0 Людовик Ажорк (25'), 2:1 Жордан Верету (45 + 2') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Абдулайе Ндиайе, Массадио Айдара (Жордан Амави, 46'), Махди Камара, Эдмилсон Фернандеш, Уго Маньетти, Камори Думбия (Ромен дель Кастильо, 76'), Мама Бальде (Матиас Перейра Лаж, 76'), Людовик Ажорк (Абдалла Сима, 85') Лион: Лукас Перри, Николас Тальяфико (Абнер Винисиус, 46'), Мусса Ньякат, Дуйе Чалета-Цар, Клинтон Мата, Жордан Верету (Эрнест Нуама, 46'), Корентин Толиссо, Таннер Тессманн (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 67'), Александр Ляказетт (Жорж Микаутадзе, 76'), Малик Мартен Фофана (Саид Бенрахма, 80'), Райан Шерки Предупреждения: Эдмилсон Фернандеш (55'), Таннер Тессманн (57'), Дуйе Чалета-Цар (90 + 2')
После этого матча «Брест» занимает 10-е место в таблице Лиги 1 с 22 очками в активе. «Лион» — на 5-й позиции с 28-ю баллами.