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    Кагигао: «Спартак» — самый большой вызов в моей карьере

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    Новый спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кагигао высказался о своем назначении на этот пост.

    Фрэнсис Кагигао
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    Фрэнсис Кагигао

    «Это было непростое решение. "Спартак" уже связывался со мной в прошлом, так что это был не первый раз, когда клуб вышел на меня. И я решил сделать этот шаг — покинуть "Галатасарай", начать переговоры со "Спартаком". Но я сделал это, потому что увидел, как амбициозны руководители клуба, в том числе генеральный директор.

    "Спартак" — очень, очень большой клуб. Я никогда не боялся отправляться в новые путешествия и пробовать что-то новое. Всегда открыт для вызовов. И "Спартак" — это большой вызов. Возможно, самый большой вызов в моей карьере. Это стало для меня причиной принять такое решение.

    С точки зрения амбиций клуба, очевидно, что для "Спартака" жизненно важно снова побеждать, снова становиться чемпионами. И это самая большая задача снова сделать "Спартак" победителем. Думаю, что клуб движется в правильном направлении к этому, и последние результаты подтверждают это. Наша задача помочь "Спартаку" реализовать свой потенциал. А потенциал у него огромный, ведь это большой клуб для российского футбола. Надеюсь, в европейском футболе он тоже им будет, как только эта возможность снова появится. И если эта возможность действительно появится, я хотел бы чувствовать, что смог помочь клубу стать лучше в плане структуры. Что клуб вырос и готов к этому вызову.

    Думаю, в последних пяти-шести турах все увидели, что команда прогрессирует и её игра улучшается под руководством тренера, который проделал очень хорошую работу. Если посмотреть на "Спартак", который есть сейчас, и на "Спартак", который был три-четыре месяца назад, то, безусловно, очевидны улучшения в уровне игры. И, конечно, есть прогресс в результатах. Сейчас важно двигаться вперёд и продолжать совершенствоваться. Насколько мы сможем улучшиться и будет ли этого улучшения достаточно, чтобы выиграть лигу, мы не знаем. Но, конечно, цель всех в клубе, будь то игроки, тренеры, персонал, я сам, — совершенствоваться каждый день», — сказал Кахигао в видео на YouTube-канале «Спартака».

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    Напомним, в ноябре «Спартак» прекратил сотрудничество с Томашем Амаралом. Португалец занимал пост спортивного директора красно-белых с декабря 2023 года.

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