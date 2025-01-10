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    Холанн пятый год подряд стал лучшим футболистом Норвегии

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    Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн опять получил приз лучшего футболиста в Норвегии, сообщает сайт Норвежской футбольной ассоциации (NFF).

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Для 24-летнего футболиста это уже пятая подобная награда подряд.

    «Для меня это большая и приятная награда, и я очень ценю ее. Я горжусь тем, что выигрываю ее пять лет подряд. Это был хороший год, я стабильно играл и забивал мячи, так что я рад этому. Мы выиграли АПЛ, что было просто фантастически, и добились больших успехов с командой», — заявил Холанн.

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    В прошлом сезоне Холанн сыграл 45 матчей за «горожан», в которых забил 38 мячей и сделал 5 ассистов. В составе сборной Норвегии у него 39 игр и 38 забитых голов, это рекорд страны.

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