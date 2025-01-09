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    Постекоглу прокомментировал победу «Тоттенхэма» в матче против «Ливерпуля»

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Тоттенхэм Ливерпуль
    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался об игре своей команды в 1-м матче 1/2 финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (1:0).

    Ангелос Постекоглу — главный тренер «Тоттенхэма»
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    Ангелос Постекоглу — главный тренер «Тоттенхэма»

    Я очень горжусь. Снова нам пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Мы начали игру, как мне показалось, очень хорошо, но затем потеряли Родриго (Бентанкура), и, судя по тому, как это произошло, было довольно неприятно видеть, как партнёр по команде падает таким образом. И снова нам пришлось взять себя в руки, справиться с этим и перестроиться.

    Я очень горжусь игроками, я всегда ими гордился. Наши результаты оказались не такими хорошими не из-за недостатка стараний, уж точно не из-за них, просто мы не смогли добиться стабильности, необходимой для получения нужных нам результатов.

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    • Я просто горжусь тем, что они чувствуют себя хорошо, что они получают награды за свою тяжёлую работу. Наши фанаты тоже, мы помогли им пережить трудные времена, считаю, они были великолепны. Мы ничего не добились, но я думаю, что это чувство — одержать победу над сильным соперником в большой игре… Я действительно рад за всех«, — приводит слова Постекоглу официальный сайт клуба.

    Напомним, что ответный матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" состоится 12-го февраля.

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