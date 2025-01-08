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    Постекоглу не уверен, что Салах показал бы такой же уровень игры, если бы выступал за «Тоттенхэм»

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Тоттенхэм
    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о нападающем «Ливерпуля» Мохамеде Салахе перед очной встречей в рамках 1/2 финала Кубка английской лиги.

    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
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    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»

    «Салах — игрок мирового класса, но, если вы поставите его в нашу команду сейчас, я не уверен, что он покажет тот же уровень игры, учитывая ситуацию, в которой мы находимся как команда.

    Но важно понимать контекст. Он играет в фантастической команде, которая сейчас на подъёме», — приводит слова Постекоглу BBC.

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    • Матч между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» в рамках полуфинала Кубка английской лиги состоится сегодня, 8-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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