В «Фенербахче» высказались о будущем Моуринью

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
«"Независимо от того, будем мы в гонке или нет, Жозе Моуринью должен продолжать выполнять свои обязанности.
Вы сказали: 'Если вы не станете чемпионами', но мы продолжим идти по пути, в который верим.
Что касается тренера, мы будем продолжать работать с ним до конца. Вопрос стабильности очень важен. Мы привели качественного специалиста", — цитирует Коча Goal.
В настоящий момент "Фенербахче" занимает первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, но на восемь очков отстает от лидирующего "Галатасарая".