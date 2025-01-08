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    В «Фенербахче» высказались о будущем Моуринью

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче
    Президент «Фенербахче» Али Коч высказался о будущем в команде португальского тренера Жозе Моуринью.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «"Независимо от того, будем мы в гонке или нет, Жозе Моуринью должен продолжать выполнять свои обязанности.

    Вы сказали: 'Если вы не станете чемпионами', но мы продолжим идти по пути, в который верим.

    Что касается тренера, мы будем продолжать работать с ним до конца. Вопрос стабильности очень важен. Мы привели качественного специалиста", — цитирует Коча Goal.

    В настоящий момент "Фенербахче" занимает первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, но на восемь очков отстает от лидирующего "Галатасарая".

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