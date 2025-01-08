В «Фенербахче» высказались о будущем Моуринью

Президентвысказался о будущем в команде португальского тренера Жозе Моуринью.

«"Независимо от того, будем мы в гонке или нет, Жозе Моуринью должен продолжать выполнять свои обязанности.

Вы сказали: 'Если вы не станете чемпионами', но мы продолжим идти по пути, в который верим.

Что касается тренера, мы будем продолжать работать с ним до конца. Вопрос стабильности очень важен. Мы привели качественного специалиста", — цитирует Коча Goal.

В настоящий момент "Фенербахче" занимает первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, но на восемь очков отстает от лидирующего "Галатасарая".