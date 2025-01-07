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    Агент Батракова: Все складывается так, что мы договоримся с «Локомотивом» о новом полноценном контракте

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    Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что футболист в ближайшее время продлит контракт с клубом.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «В конце года мы встретились с руководством "Локомотива" и очень хорошо пообщались. Мы со своей стороны высказали пожелания, а клуб — со своей.

    Мы видим, что даже те разногласия, которые есть, абсолютно решаемы. Все это не будет зависеть от следующей и последующих встреч. Мы же еще регулярно общаемся по телефону и пересекаемся в офисе клуба за чашкой кофе.

    Работа по новому контракту будет сейчас постоянно вестись, и разные вопросы будут регулироваться. Комментировать же каждый шаг и обозначать пошаговые договоренности, наверное, не имеет смысла.

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    • Болельщикам нужно немножко набраться терпения. Я думаю, все будет нормально, мы обо всем договоримся. Как только мы придем к соглашению, мы обязательно донесем это до общественности.

    Все складывается так, что мы договоримся с "Локомотивом" о новом полноценном контракте. Этого хотят и Алексей, и клуб. Мы же в первую очередь выполняем пожелания игрока», — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».

    Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в восемь миллионов евро. В текущем сезоне 19-летний футболист провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.

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