Агент Батракова: Все складывается так, что мы договоримся с «Локомотивом» о новом полноценном контракте

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива», заявил, что футболист в ближайшее время продлит контракт с клубом.

«В конце года мы встретились с руководством "Локомотива" и очень хорошо пообщались. Мы со своей стороны высказали пожелания, а клуб — со своей.

Мы видим, что даже те разногласия, которые есть, абсолютно решаемы. Все это не будет зависеть от следующей и последующих встреч. Мы же еще регулярно общаемся по телефону и пересекаемся в офисе клуба за чашкой кофе.

Работа по новому контракту будет сейчас постоянно вестись, и разные вопросы будут регулироваться. Комментировать же каждый шаг и обозначать пошаговые договоренности, наверное, не имеет смысла.

Болельщикам нужно немножко набраться терпения. Я думаю, все будет нормально, мы обо всем договоримся. Как только мы придем к соглашению, мы обязательно донесем это до общественности.

Все складывается так, что мы договоримся с "Локомотивом" о новом полноценном контракте. Этого хотят и Алексей, и клуб. Мы же в первую очередь выполняем пожелания игрока», — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в восемь миллионов евро. В текущем сезоне 19-летний футболист провел в РПЛ 17 матчей, забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач.