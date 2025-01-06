проведут очную встречу в рамках 20-го тура Чемпионата Англии. Встреча команд состоится 6 января и будет закрывать программу тура. Начало в 23:00 по мск.

«Вулверхэмптон» продолжает попытки уйти от зоны вылета как можно дальше. После трех матчей «волки» набрали 7 очков, что в общей сложности дало команде 16 пунктов. В турнирной таблице хозяева занимают 17-е место. В последних поединках «Вулвз» обыграли «Лестер» 3:0 и МЮ 2:0. 29 декабря хозяева разошлись миром с «Тоттенхэмом», сыграв вничью 2:2.

«Ноттингем Форест» не перестает удивлять. За последние 5 игр команда набрала 15 очков, показав один из лучших результатов за этот отрезок чемпионата. В 19 турах «лесники» выиграли 11 раз и проиграли всего 4. Это привело команду на 3-е место в таблице АПЛ. Сейчас у гостей 37 очков, но чтобы удержаться в тройке, им необходимо побеждать. Отметим, что «Форест» отыграли насухо в последних трех матчах. Они победили «Брентфорд» (2:0), «Тоттенхэм» (1:0) и «Эвертон» (2:0).

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

31 августа команды сыграли вничью 1:1. Она стала четвертой подряд в рамках очной серии. В каждом из четырех поединков соперники обменивались голами.

«Ноттингем Форест» — фаворит букмекеров в этом матче. Коэффициенты составляют 3.55 и 2.25 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.30.

Эксперты LiveSport.Ru рассчитывают на продолжение серии «Ноттингем Форест». В своем прогнозе они предложили две ставки, с которыми можно ознакомиться здесь.

рассчитывают на продолжение серии «Ноттингем Форест». В своем прогнозе они предложили две ставки, с которыми можно ознакомиться здесь. По мнению ИИ, «Вулверхэмптон» одержит минимальную победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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