Защитник «Аталанты» продолжит карьеру в «Ипсвич Таун»

Защитникперешел в. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Стало известно, что Годфри продолжит карьеру в «Ипсвиче» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Это была захватывающая пара дней, я просто счастлив, что подписал контракт, и не могу дождаться, когда познакомлюсь с ребятами и начну работать. Мне очень понравилось общаться с тренером, и возможность работать под его началом — это то, чему я очень рад.

Я просмотрел много игр первой половины сезона, и по ним можно судить, что коллектив сплочённый, полный игроков, отдающих все силы для достижения целей. В этом сезоне я играл не так много, как хотелось бы, но я чувствую, что готов внести свой вклад, и с нетерпением жду выхода на поле», — приводит слова Годфри пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне защитник провел за «Аталанту» 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.