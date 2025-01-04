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    «Фиорентина» — «Наполи»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Фиорентина Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    4 января, «Артемио Франки», Флоренция — в рамках 19-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» примет «Наполи». Встреча начнется в 20:00 по мск.

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    «Фиорентина» подошла к этому матчу после четырех игр без побед — одна в Лиге конференций, три в чемпионате Италии. В прошлом туре «фиалки» смогли добиться ничьи с «Ювентусом» (2:2), что можно считать неплохим результатом. Однако до этого команда проиграла «Болонье» и «Удинезе». Несмотря на потерю очков, «Фиорентина» все еще входит в топ-5.

    «Наполи» имеет 41 очков после 18 матчей и ведет борьбу за лидерство с «Интером» и «Аталантой». У «адзурри» есть шанс возглавить таблицу. В случае победы гости обойдут «Аталанту» на 3 пункта. Кроме того, у «Наполи» есть возможность продлить серию побед до четырех игр. Ранее команда обыграла «Удинезе» 3:1, «Дженоа» 2:1 и «Венецию» 1:0.

    Прогнозы и ставки

    Это будет первая очная встреча команд в сезоне. В конце прошлого сезона во Флоренции соперники разошлись мировой 2:2.

    • Букмекеры дают 3.10 на победу «Фиорентины», 3.15 на ничью и 2.57 на победу «Наполи».

    • В своем прогнозе эксперты LiveSport.Ru предложили ставки с коэффициентами 2.10 и 2.35.

    • ИИ считает, что команды не выявят победителя и матч закончится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Наполи» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

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