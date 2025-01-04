В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги в Лондоне состоится дерби. Оно пройдет на «Селлхерст Парк» 4 января. Начало в 18:00 мск.

Для «орлов» это будет вторая домашняя игра подряд. Ранее у себя на поле они обыграли «Саутгемптон» 2:1. Перед «святыми» на «Селлхерст Парк» приезжали «канониры», которые смогли одержать крупную победу над хозяевами поля со счетом 5:1. После 19 игр у «Кристал Пэлас» 20 очков в активе. С этим результатом клуб занимает 15-е место.

«Челси» после длительной беспроигрышной серии начала давать сбой. Команда Энцо Марески проиграла уже 2 поединка подряд в АПЛ. Причем уступила она далеко не самым сильным оппонентам — «Фулхэму» 1:2 и «Ипсвичу» 0:2. Череда неудач опустила команду на 4-е место в таблице АПЛ. В целом же серия «аристократов» без побед составляет 3 матча, а в случае ее продолжения они могут выпасть из зоны Лиги чемпионов.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

В первом круге команды сыграли вничью 1:1, а последний выезд на «Селлхерст Парк» закончился для «Челси» победой 3:1.

Букмекеры считают, что фаворитом встречи является «Челси». Ставки на победу команд принимается с коэффициентами 3.55 и 2.06. На ничью можно поставить с котировкой 3.80.

Эксперты LiveSport.Ru предложили две ставки в своем традиционном предматчевом прогнозе.

предложили две ставки в своем традиционном предматчевом прогнозе. ИИ полагает, что «Челси» прервет полосу неудач и выиграет с минимальным результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Челси», а также другие поединки 20-го тура АПЛ смотрите на LiveCup.Run.

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