4 января в 20-м туре английской Премьер-лигипримет. Встреча команд состоится на поле стадиона «Амекс». Начало встречи в 20:30 мск.

У «Брайтона» продолжается безвыигрышная серия, которая составляет уже 7 поединков. В недавних поединках турнира «чайки» не смогли обыграть «Вест Хэм» (1:1), «Брентфорд» (0:0) и «Астон Виллу» (2:2). После этого команда имеет 27 очков, с которыми она занимает 10-е место.

«Арсенал» пытается угнаться за «Ливерпулем». Сейчас подопечные Микеля Артеты имеют 39 очков. Даже в случае поражения они останутся второй командой турнира, но вряд ли «канониры» едут в Брайтон, чтобы терять очки. Они выиграли 3 матча подряд. В прошлом туре лондонцы выиграли в гостях у «Брентфорда» 3:1, тем самым закрепившись на 2-й позиции.

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Прогнозы и ставки

В апреле «Арсенал» выиграл на «Амекс» 3:0. В первом круге чемпионата нынешнего сезона команды в Лондоне разошлись ничьей 1:1.

Ставки букмекеры принимают с такими коэффициентами: 4.50 на победу «Брайтона», 3.80 на ничью и 1.83 на победу «Арсенала».

Эксперты LiveSport.Ru ожидают от «Арсенала» продолжение серии. Свои мысли по этому поводу они выложили в прогнозе с коэффициентом 2.40.

ожидают от «Арсенала» продолжение серии. Свои мысли по этому поводу они выложили в прогнозе с коэффициентом 2.40. «Канониры» разгромят соперника 4:1 — к такому выводу пришел искусственный интеллект.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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