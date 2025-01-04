У «Брайтона» продолжается безвыигрышная серия, которая составляет уже 7 поединков. В недавних поединках турнира «чайки» не смогли обыграть «Вест Хэм» (1:1), «Брентфорд» (0:0) и «Астон Виллу» (2:2). После этого команда имеет 27 очков, с которыми она занимает 10-е место.
«Арсенал» пытается угнаться за «Ливерпулем». Сейчас подопечные Микеля Артеты имеют 39 очков. Даже в случае поражения они останутся второй командой турнира, но вряд ли «канониры» едут в Брайтон, чтобы терять очки. Они выиграли 3 матча подряд. В прошлом туре лондонцы выиграли в гостях у «Брентфорда» 3:1, тем самым закрепившись на 2-й позиции.
Прогнозы и ставки
В апреле «Арсенал» выиграл на «Амекс» 3:0. В первом круге чемпионата нынешнего сезона команды в Лондоне разошлись ничьей 1:1.
- Ставки букмекеры принимают с такими коэффициентами: 4.50 на победу «Брайтона», 3.80 на ничью и 1.83 на победу «Арсенала».
- Эксперты LiveSport.Ru ожидают от «Арсенала» продолжение серии. Свои мысли по этому поводу они выложили в прогнозе с коэффициентом 2.40.
- «Канониры» разгромят соперника 4:1 — к такому выводу пришел искусственный интеллект.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету