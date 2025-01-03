Сане планирует остаться в «Баварии»

Атакующий полузащитник «Баварии»определился со своим будущим.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Сане не собирается покидать мюнхенский клуб.

Несмотря на многочисленные слухи, 28-летний футболист хочет как можно скорее продлить контракт с «Баварией».

Действующее соглашение Сане с «Баварией» рассчитано до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Сане может вернуться в английскую Премьер-лигу. До перехода в «Баварию» он выступал за «Манчестер Сити».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сане в 45 миллионов евро.