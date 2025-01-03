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    Сане планирует остаться в «Баварии»

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    Атакующий полузащитник «Баварии» Лерой Сане определился со своим будущим.

    Лерой Сане
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    Лерой Сане

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Сане не собирается покидать мюнхенский клуб.

    Несмотря на многочисленные слухи, 28-летний футболист хочет как можно скорее продлить контракт с «Баварией».

    Действующее соглашение Сане с «Баварией» рассчитано до июня 2025 года.

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    • Ранее сообщалось, что Сане может вернуться в английскую Премьер-лигу. До перехода в «Баварию» он выступал за «Манчестер Сити».

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сане в 45 миллионов евро.

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