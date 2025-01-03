Постекоглу — про «Ньюкасл»: Они в хорошей форме, у них удачный период

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура АПЛ против

«Ньюкасл станет хорошим испытанием, хороший соперник, у нас всегда получаются достойные матчи, мы всегда близки к победе. На данный момент они в хорошей форме, у них удачный период, и это также хороший шанс для нас.

В то же время мы не добились желаемых результатов, но мы по-прежнему способны, у нас есть качества, и мы сделали достаточно для побед в последних матчах, так что мы собираемся выйти на поле с тем же настроем», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

Матч между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» состоится завтра, 4-го января в 15:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.