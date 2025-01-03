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    Постекоглу — про «Ньюкасл»: Они в хорошей форме, у них удачный период

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

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    «Ньюкасл станет хорошим испытанием, хороший соперник, у нас всегда получаются достойные матчи, мы всегда близки к победе. На данный момент они в хорошей форме, у них удачный период, и это также хороший шанс для нас.

    В то же время мы не добились желаемых результатов, но мы по-прежнему способны, у нас есть качества, и мы сделали достаточно для побед в последних матчах, так что мы собираемся выйти на поле с тем же настроем», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

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    • Матч между «Тоттенхэмом» и «Ньюкаслом» состоится завтра, 4-го января в 15:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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