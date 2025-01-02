Гунько: Не факт, что сборная России была бы фаворитом в матче с Арменией

Главный тренер «Урарту»высказался о том, надо ли сборной России играть с такими командами, как Бруней.

Осенью сборная России разгромила Бруней в рамках товарищеского матча со счетом 11:0.

«В настоящий период времени это очень сложный вопрос. Наверное, болельщик хочет прийти на сборную. В это время сборная должна существовать, футболисты должны собираться.

К сожалению, не было соперника выше уровнем, чем Бруней. Такая сейчас ситуация. Не думаю, что все сидели сложа руки и не искали соперников. Для болельщиков, думаю, было приятно увидеть много голов.

А с профессиональной точки зрения… Я не смотрел этот матч.

Смогла бы сборная России выиграть у Армении? Этот матч был бы очень интересным. Не факт, что сборная России была бы фаворитом в этой игре. Номинально, думаю, была бы. Но шансы "50 на 50".

Это все в данной ситуации, когда у сборной России отсутствует максимальный соревновательный опыт. Потому что те игры, которые сборная проводит…

Я даже не представляю, как Валерий Георгиевич Карпин мотивирует игроков и как он это поддерживает.

Это его заслуга, что футболисты выходят и выполняют те задачи, которые Карпин ставит перед ними», — приводит слова Гунько «Матч ТВ».