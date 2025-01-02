В «Бока Хуниорс» случилась вспышка сифилиса

«Бока Хуниорс» Фото: globallookpress.com
«Скандал и беспокойство в "Бока Хуниорс" — несколько недель назад вся команда, включая тренерский штаб, проходила плановый осмотр. Результат — у троих игроков "Боки" сифилис. Делайте выводы.
На всякий случай уточню, что это не шутка на День дурака. Я не стал бы спекулировать на теме здоровья.
Обследования вызвали беспокойство команды и всего тренерского штаба. Они хотели сохранить это в секрете, но все вышло из-под контроля. И скажите спасибо, что я не называю имен», — рассказал Флауэрс.