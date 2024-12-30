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    Мотта — о ничьей с «Фиорентиной»: Нам нужно было найти третий гол

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    Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о ничейном результате в матче 18-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (2:2).

    Тьяго Мотта — главный тренер «Ювентуса»
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    Тьяго Мотта — главный тренер «Ювентуса»

    «Мы создавали моменты, хорошо играли, но нам нужно было найти третий гол. Если мы этого не сделаем, соперник забьёт, и мы не получим три очка. После первого гола мы снизили уровень своей игры, и это было не самое подходящее время для этого.

    Мы хорошо отреагировали после первого гола, но мы не можем каждый раз ждать, пока пропустим гол, а затем вернёмся к своей игре. Мы должны атаковать более сбалансировано. То, как мы играли сегодня, должно было привести к тому, что мы закончили игру третьим голом. Затем мы должны были владеть мячом или продолжать прессинговать», — приводит слова Мотты пресс-служба клуба на официальном сайте.

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    • После этого матча «Ювентус» занимает 6-е место в таблице Серии А с 32 очками в активе. В следующем поединке «старая синьора» сыграет против «Милана» 3-го января 2025-го года в Кубке Италии.

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