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    «Милан» — «Рома»: стартовые составы команд на матч Серии А

    «Милан» — «Рома»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Милана» и «Ромы» на матч 18-го тура итальянской Серии А.

    Матс Хуммельс — защитник «Ромы»
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    Матс Хуммельс — защитник «Ромы»

    «Милан»: Меньян, Габбия, Мората, Рейндерс, Терраччано, Тиау, Фофана, Хименес, Чуквуезе, Эмерсон Роял, Эрнандес.

    «Рома»: Свилар, Анхелино, Дибала, Довбик, Коне, Манчини, Ндика, Паредес, Писилли, Салемакерс, Хуммельс.

  • «Милан» — «Рома». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 18-го тура Серии А «Милан» — «Рома»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 29-го декабря в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 17-и туров в Серии А «Милан» занимает 8-е место в таблице с 26-ю очками в активе. «Рома» — на 11-й позиции с 19-ю баллами.

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