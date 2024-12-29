«Милан» — «Рома»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 18-го тура итальянской Серии А.

«Милан»: Меньян, Габбия, Мората, Рейндерс, Терраччано, Тиау, Фофана, Хименес, Чуквуезе, Эмерсон Роял, Эрнандес.

«Рома»: Свилар, Анхелино, Дибала, Довбик, Коне, Манчини, Ндика, Паредес, Писилли, Салемакерс, Хуммельс.

Матч между этими командами состоится сегодня, 29-го декабря в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 17-и туров в Серии А «Милан» занимает 8-е место в таблице с 26-ю очками в активе. «Рома» — на 11-й позиции с 19-ю баллами.