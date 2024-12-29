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    «Лестер» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    29 декабря в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» примет «Манчестер Сити». Поединок начнется в 17:30 по московскому времени.

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    «Лисы» находятся в глубоком кризисе. Команда выиграла один раз за последние два месяца. К этому матчу она набрала серию из трех поражений, уступив «Ньюкаслу» (0:4), «Вулверхэмптону» (0:3) и «Ливерпулю» (1:3). Это привело «Лестер» в зону вылета, где он занимает 18-е место.

    «Ман Сити» тоже не в лучшей форме. «Горожане» продолжают терять очки и шансы на титул в этом сезоне. Скорее всего, что речь о чемпионстве уже не идет. На данный момент для «Сити» важно стабилизировать ситуацию и начать побеждать. Команда Гвардиолы не смогла выиграть последние 5 игр во всех турнирах. В прошлый раз гости упустили победу над «Эвертоном», сыграв вничью 1:1. Перед этим они потерпели поражения от «Астон Виллы» (1:2) и МЮ (1:2). По итогу на данный момент «Ман Сити» находится на 7-й позиции в 6 очках от топ-4.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    «Ман Сити» выиграл 4 матча подряд в очной серии против «Лестера». На «Кинг Пауэр» у «горожан» 3 победы подряд.

    • Букмекеры считают, что несмотря на кризис, «Ман Сити» имеет хорошие шансы на победу — 9.00 против 1.30.

    • Ставки на матч «Лестер» — «Манчестер Сити» можно узнать в прогнозе, который сделали эксперты LiveSport.Ru.

    • ИИ считает, что «Ман Сити» прорвет на голы и команда Гвардиолы разгромит «лисов» со счетом 5:0.

    Трансляция матча

    Посмотреть прямую трансляцию матча «Лестер» — «Манчестер Сити» можно на сайте LiveCup.Run.

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