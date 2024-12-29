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    Холанн: Я просто счастлив, что мы победили

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о победе своей команды в матче 19-го тура английской Премьер-лиги против «Лестера» (2:0).

    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»

    «Особо нечего сказать. Хорошо, что мы выиграли. Я просто счастлив, что мы победили. Да, важно смотреть вперёд. Мы должны продолжать идти вперёд, сохранять позитивный настрой и концентрироваться на правильных вещах.

    Когда забиваешь, всегда испытываешь облегчение. Это был важный гол, чтобы выйти вперёд на два мяча. "Лестер" провёл очень хороший матч, и они действительно хорошо играют под руководством нового тренера. Мы знали, что будет сложно», — приводит слова Холанна пресс-служба клуба на официальном сайте.

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    • В этом матче норвежец отличился голом на 74-й минуте. После этой встречи «Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе.

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