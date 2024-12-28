Экс-футболист «Ахмата» подвел итоги первой части сезона РПЛ

Бывший футболиствысказался о первой части нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

«В начале чемпионата бросалось в глаза, что первая восьмёрка команд легко добывала очки у других соперников.

После 10-го тура уже начали отнимать очки у лидеров. Может, устали в концовке, хотя не так много игр, чтобы уставать», — сказал Семенов Чемпионату.

После 18-и туров в рамках российской Премьер-лиги «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й позиции с тем же количеством баллов, а «Спартак» замыкает 3-ку лидеров (37).