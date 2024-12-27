ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне Слот «Ливерпулю» на заметку. 10 самых страшных провалов в титульной гонке после Рождества
    Все новости спорта

    Пятницкий назвал лучшего российского футболиста

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Спартак Монако Лига 1 Футбол Франции
    Один из лучших игроков чемпионата России 90-х годов, экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Пятницкий назвал имя лучшего футболиста страны.

    Андрей Пятницкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Пятницкий

    «Трудно кого-то выделить из сборной России, не было серьезных игр, где футболисты могли показать свои возможности. Сейчас такой момент, когда в сборной нет явного лидера. Наверное, единственный футболист, кого можно назвать — Головин. Он уже давно находится в сборной, мне Александр нравится», — сказал Пятницкий «Чемпионату».

  • Возвращение интриги, взлет Батракова и судейские скандалы. Тарханов, Глушаков и Андронов подводят итоги года в РПЛ
  • Подводим итоги уходящего 2024-го футбольного года в чемпионате России
  • 24/12/2024

    • Андрей Пятницкий — пятикратный чемпион России в составе «Спартака». 28-летний Александр Головин с 2018 года выступает в «Монако». За сборную России сыграл 47 матчей и забил 6 мячей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ипсвич» так просто не отдаст игру
  • «Арсенал» — «Ипсвич». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • СКА не будет испытывать проблемы на территории «Сочи»
  • «Сочи» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Спартак» продолжит гнаться за лидерством на Западе
  • «Куньлунь» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Куньлунь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Эмполи — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры