Пятницкий назвал лучшего российского футболиста

Один из лучших игроков чемпионата России 90-х годов, экс-полузащитник «Спартака» и сборной Россииназвал имя лучшего футболиста страны.

«Трудно кого-то выделить из сборной России, не было серьезных игр, где футболисты могли показать свои возможности. Сейчас такой момент, когда в сборной нет явного лидера. Наверное, единственный футболист, кого можно назвать — Головин. Он уже давно находится в сборной, мне Александр нравится», — сказал Пятницкий «Чемпионату».

Андрей Пятницкий — пятикратный чемпион России в составе «Спартака». 28-летний Александр Головин с 2018 года выступает в «Монако». За сборную России сыграл 47 матчей и забил 6 мячей.