Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Лестером». Следить за ходом матча 18-го тура можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ после 17-го тура. Сами «красные» при этом провели только 16 игр, одержав в них 12 побед при 3-х ничьих и одном поражении — 39 очков. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 37:16.

На прошлых выходных «Ливерпуль» с теннисным счетом переиграл в гостях «Тоттенхэм», забив шесть мячей и пропустив трижды в свои ворота — 6:3. Эта победа стала для команды Слота 18-й в 21-м матче. Поражений нет с середины сентября после фиаско с «Ноттингем Форест» (0:1).

«Лестер»

«Лестер» находится на 17-й строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 14 очков в 17-ти матчах. На счету «лис» 3 победы, 5 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 21:37.

После назначение Руда ван Нистелроя на пост главного тренера команды «Лестер» провел четыре игры и смог победить только один раз — в дебютном матче против «Вест Хэма» (3:1). Далее «лисы» расписали ничью с «Брайтоном» (2:2), а два последних тура завершились крупными поражениями от «Ньюкасла» (0:4) и «Вулверхэмптона» (0:3).

Личные встречи

В последних 10-ти матчах «Ливерпуль» одержал 8 побед, «Лестер» оказался сильнее в 2-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лестер» с коэффициентом 2.50.