Раньери — о победе «Ромы»: Теперь мы можем хорошо провести Рождество

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 17-го тура итальянской Серии А против(5:0).

«Я не знаю, лучшая ли это "Рома" в сезоне, но я знаю, что нам нужно совершенствоваться. Парням пришлось забыть второй тайм матча с "Комо", они это сделали, и теперь мы можем хорошо провести Рождество, но после этого нам нужно будет выступить ещё лучше, потому что "Рома" не побеждала на выезде в Серии А уже восемь месяцев.

Неправильно, что у нас дома одна "Рома", а на выезде — другая, нам нужно проснуться и действовать лучше», — приводит слова Раньери Football Italia.

После этого матча «Рома» занимает 10-е место в таблице Серии А с 19-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Миланом» 29-го декабря.