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    Раньери — о победе «Ромы»: Теперь мы можем хорошо провести Рождество

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    Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался о победе своей команды в матче 17-го тура итальянской Серии А против «Пармы» (5:0).

    Клаудио Раньери — главный тренер «Ромы»
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    Клаудио Раньери — главный тренер «Ромы»

    «Я не знаю, лучшая ли это "Рома" в сезоне, но я знаю, что нам нужно совершенствоваться. Парням пришлось забыть второй тайм матча с "Комо", они это сделали, и теперь мы можем хорошо провести Рождество, но после этого нам нужно будет выступить ещё лучше, потому что "Рома" не побеждала на выезде в Серии А уже восемь месяцев.

    Неправильно, что у нас дома одна "Рома", а на выезде — другая, нам нужно проснуться и действовать лучше», — приводит слова Раньери Football Italia.

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    • После этого матча «Рома» занимает 10-е место в таблице Серии А с 19-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Миланом» 29-го декабря.

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