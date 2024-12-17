Серия А. «Аталанта» сохранила статус-кво над «Наполи»

«Наполи» и «Аталанта» одержали победы в минувшем туре и сохранили разницу между собой в 2 очка. «Интер» одержал самую крупную победу в Серии А. Чем ещё запомнился 16 тур итальянского первенства, разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

После матчей 16 тура «Болонья» обошла в турнирной таблице «Милан» и расположилась на 7 месте чемпионата, миланский клуб в свою очередь опустился на 8 позицию. Местами поменялись «Торино» и «Рома», расположившись на 11 и 12 строчках соответственно.

Календарь и таблица Серии А

Со знаком плюс минувший игровой день прошел для «Дженоа» (с 14 на 13), «Лечче» (с 16 на 14),«Комо» (с 17 на 16) и «Верона» (с 18 на 17). Вниз по турнирной таблице скатились «Парма» (с 13 на 15) и «Кальяри» (с 15 по 18).

Зоны Лиги чемпионов

«Аталанта» стремится удержаться на первом месте в итальянской Серии А. В 16 матчах «королева провинциалов» одержала 12 побед, 1 встречу сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

В рамках минувшего игрового дня «Аталанта» выиграла у «Кальяри» (1:0). Единственный гол на 66-й минуте забил Николо Дзаньоло. Таким образом «Наполи» набрала 37 очков.

На втором месте расположился «Наполи», у которого в активе 35 баллов. «Адзурри» на выезде оказалась сильнее «Удинезе» (3:1). В составе победителей голами отметились Ромелу Лукаку, Андре-Франк Замбо-Ангисса, был зафиксирован и автогол в исполнении Лаутаро Джанетти.

«Лацио» — «Интер» globallookpress.com

В зоне Лиги чемпионов также расположился «Интер» набрав 34 пункта. Миланский клуб в гостевом поединка разгромил «Лацио» (6:0). По голу забили Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко, Николо Барелла, Дензел Думфрис, Карлос Аугусто и Маркус Тюрам.

Замыкает Лигочемпиоскую четвёрку «Фиорентина», у которой в активе 31 балл. «Фиалки» в гостях потерпели минимальное поражение от «Болоньи» (0:1).

Зона Лиги Европы и Лиги конференций

Далее в таблице идёт «Лацио», который занимает 5 место, а это уже место в Лиге Европы. У римского клуба в активе 31 набранный балл.

Строчкой ниже, в зоне Лиги конференций, расположился «Юветуса». У туринского клуба 28 очков, команда в 16 туре итальянской Серии А сыграл вничью с «Венецией» (2:2).

В числе топов отметим выступление «Милана», который разошёлся миром с «Дженоа» (0:0). Таким образом «россонери» набрали 23 пункта и занимают 8 строчку в чемпионате Италии. «Рома» проиграла «Комо» на выезде (0:2) и расположилась на 12 месте чемпионата с активом в 16 очков.

Тур № 17

Матчи следующего тура в чемпионате Италии пройдут с 20 по 23 декабря.

В пятницу, 20 декабря «Милан» сыграет в гостях с «Вероной». На субботу запланирована игра «Наполи» против «Дженоа».

В воскресенье, 22 декабря «Рома» сыграет с «Пармой», лидер Серии А «Аталанта» сразится с «Эмполи», а «Ювентус» отправится в гости к ФК «Монца».

Прогнозы и ставки на Серию А

В понедельник, 23 декабря ожидаем игру «Фиорентины» против «Удинезе», а «Интер» сыграет с «Комо».