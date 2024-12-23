Лаутаро Мартинес: С Индзаги я достиг еще большего уровня

Форвард «Интера» и сборной Аргентиныоценил работу. Нападающий отметил, что хорошо взаимодействует с главным тренером.

«Секрет Индзаги в том, что он до сих пор иногда думает как футболист, поэтому он очень хорошо нас понимает и живёт так же, как мы. Для меня это вдвойне удача, потому что он был нападающим, и поэтому он оставляет меня со свободной головой и улыбкой. Это очень позитивные вещи.

С Конте я многому научился и благодарен ему, но с Индзаги я чувствую, что достиг ещё большего уровня», — приводит слова Мартинеса Corriere della Sera.

Календарь и таблица Серии А

23 декабря «Интер» в рамках Серии А примет «Комо». Встреча начнется в 22:45 мск.