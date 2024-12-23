ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирра АндрееваМирра, Шнайдер, Фис, Шелтон и еще шесть восходящих звезд тенниса, которые совсем скоро ворвутся в топ-10
    Все новости спорта

    Официально: Боккетти стал главным тренером «Монцы»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Монца Серия A Футбол Италии
    Клуб итальянской Серии А «Монца» объявила на своем официальном сайте о назначении Сальваторе Боккетти на пост главного тренера клуба.

    Сальваторе Боккетти и Адриано Галлиани (президент)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сальваторе Боккетти и Адриано Галлиани (президент)

    Контракт с 38-летним специалистом заключен до лета 2027 года. Боккетти сменил на посту главного тренера Алессандро Несту, который был отправлен в отставку.

    Сейчас «Монца» идет последней в Серии А с 10 очками. В 18 туре 28 декабря команда сыграет в гостях с «Пармой».

    Календарь и таблица Серии А

    Боккетти имеет успешный тренерский опыт по спасению команды от вылета из Серии А. В 2022 году он тренировал «Верону», которой грозило понижение в классе.

    Боккетти также известен российским болельщикам как игрок по выступлениям в составе «Рубина» и «Спартака».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» уничтожит своего соперника?
  • «Интер» — «Комо». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли «Бенфика» разгромить «Эшторил»?
  • «Бенфика» — «Эшторил». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Товен и компания создадут проблем «фиалкам»
  • «Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фиорентина — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.75
  • Экспресс дня 24 декабря
  • Завтра в 21:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч ОАЭ — Кувейт
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры