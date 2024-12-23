Официально: Боккетти стал главным тренером «Монцы»

Клуб итальянской Серии А объявила на своем официальном сайте о назначениина пост главного тренера клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сальваторе Боккетти и Адриано Галлиани (президент) Фото: www.acmonza.com

Контракт с 38-летним специалистом заключен до лета 2027 года. Боккетти сменил на посту главного тренера Алессандро Несту, который был отправлен в отставку.

Сейчас «Монца» идет последней в Серии А с 10 очками. В 18 туре 28 декабря команда сыграет в гостях с «Пармой».

Календарь и таблица Серии А

Боккетти имеет успешный тренерский опыт по спасению команды от вылета из Серии А. В 2022 году он тренировал «Верону», которой грозило понижение в классе.

Боккетти также известен российским болельщикам как игрок по выступлениям в составе «Рубина» и «Спартака».