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    «Монца» — «Ювентус»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    22 декабря в матче 17-го тура итальянской Серии А «Ювентус» сыграет в гостях у «Монцы». Начало встречи в 22:45 по мск.

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    «Монца» долгое время не побеждает в Серии А. Последние два поединка команда проиграла. Она уступила 1:2 «Удинезе» и «Лечче». С топами хозяева не справляются, причем даже не могут им забить. Последние поединки это прекрасно показали. Ранее «Монца» уступила «Лацио», «Милану» и «Аталанте». С 10 очками коллектив идет 19-м в таблице, но может опуститься на самое дно.

    Безвыигрышная серия «Юве» в турнире затянулась на 4 поединка. Туринцы расписали нулевую ничью с «Миланом», а также потеряли очки в матчах с «Лечче» (1:1), «Болоньей» (2:2) и «Венецией» (2:2). Теперь «бьянконери» нужно побеждать, поскольку они рискуют выпасть из зоны еврокубков. Команда Тьяго Мотты идет 6-й с 28 очками на счету.

    Прогнозы и ставки

    «Юве» обыграл «Монцу» в двух последних играх в Серии А. Туринцам нужно побеждать, а игры с аутсайдерами подходят для этого лучше всего.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 7.05 на победу «Монцы», 1.61 на победу «Ювентуса», 3.75 на ничью.

    • Эксперты LiveSport.Ru ждут от «Ювентуса» победу. На матч они сделали прогноз с коэффициентом 2.30.

    • ИИ прогнозирует скромную победу «Ювентуса» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монца» — «Ювентус» смотрите на сайте LiveCup.Run. Там же ищите статистику, составы и коэффициенты на матч.

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