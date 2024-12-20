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    В «Пари НН» рассказали о трансферных планах

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что во время зимней паузы клуб постарается усилить несколько позиций.

    Давид Мелик‑Гусейнов
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    Давид Мелик‑Гусейнов

    «Не могу раскрыть все карты. Трансферное окно еще не открыто, а одно подписание уже есть.

    Безусловно, будем продолжать работать зимой в рамках этого окна. Ожидаем усиления еще по нескольким позициям. Это будет несколько человек.

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    • Точную цифру не буду говорить. Несколько раз на этой теме не то что обжигались, но не всегда все складывается, как ты этого хочешь.

    На 100% выполнить план можно, но не всегда получается. Несколько человек должны прийти», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Матч ТВ».

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