В «Пари НН» рассказали о трансферных планах

Генеральный директор «Пари НН»сообщил, что во время зимней паузы клуб постарается усилить несколько позиций.

«Не могу раскрыть все карты. Трансферное окно еще не открыто, а одно подписание уже есть.

Безусловно, будем продолжать работать зимой в рамках этого окна. Ожидаем усиления еще по нескольким позициям. Это будет несколько человек.

Точную цифру не буду говорить. Несколько раз на этой теме не то что обжигались, но не всегда все складывается, как ты этого хочешь.

На 100% выполнить план можно, но не всегда получается. Несколько человек должны прийти», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Матч ТВ».

«Пари НН» набрал 16 очков в 18-ти матчах и занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ.