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    Постекоглу: Работать тренером сложнее, чем быть премьер-министром Великобритании

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о своей работе.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Я понимаю людей, которые говорят: Тренеров всегда увольняют. Но я думаю, мы зашли дальше и забыли, что речь идет о человеческих созданиях. Эта работа — сложнейшая работа в мире сейчас.

    Вы можете сравнить нас с политиками, но эта работа сложнее любой другой, учитывая срок пребывания.

    Сложнее ли эта работа, чем работа премьер-министра? Премьер-министра выбирают каждые несколько лет, а у меня есть одни выходные. У нас каждые выходные выборы, где решается, останусь я или нет», — цитирует Постекоглу ESPN.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Тоттенхэм» имеет в своем активе 23 очка и занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.

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