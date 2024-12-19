Постекоглу: Работать тренером сложнее, чем быть премьер-министром Великобритании

Главный тренервысказался о своей работе.

«Я понимаю людей, которые говорят: Тренеров всегда увольняют. Но я думаю, мы зашли дальше и забыли, что речь идет о человеческих созданиях. Эта работа — сложнейшая работа в мире сейчас.

Вы можете сравнить нас с политиками, но эта работа сложнее любой другой, учитывая срок пребывания.

Сложнее ли эта работа, чем работа премьер-министра? Премьер-министра выбирают каждые несколько лет, а у меня есть одни выходные. У нас каждые выходные выборы, где решается, останусь я или нет», — цитирует Постекоглу ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Тоттенхэм» имеет в своем активе 23 очка и занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ.