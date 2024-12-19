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    «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 4:3. Онлайн
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    Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» объединятся ради протеста

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    Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» хотят объединиться для того, чтобы выступить против повышения цен на билеты. Об этом сообщает The Telegraph.

    Болельщики «Ливерпуля»
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    Болельщики «Ливерпуля»

    Стало известно, что во время очного матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», который состоится 5-го января 2025-го года, болельщики команд намерены вывесить баннер со словами «Хватит эксплуатировать преданность».

    Дело в том, что болельщики недовольны решением «Манчестер Юнайтед» повысить цены на билеты до 66-и фунтов. К тому же, в клубе отменили льготы для детей и пенсионеров.

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    • После 16-и туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице с 22 очками в активе, а «Ливерпуль» — на 1-й позиции с 36-ю баллами.

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