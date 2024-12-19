Болельщики «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» объединятся ради протеста

Болельщики «Ливерпуля» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что во время очного матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», который состоится 5-го января 2025-го года, болельщики команд намерены вывесить баннер со словами «Хватит эксплуатировать преданность».
Дело в том, что болельщики недовольны решением «Манчестер Юнайтед» повысить цены на билеты до 66-и фунтов. К тому же, в клубе отменили льготы для детей и пенсионеров.
После 16-и туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице с 22 очками в активе, а «Ливерпуль» — на 1-й позиции с 36-ю баллами.