Черышев: Причина ухода из «Шинника» — результаты

Бывший главный тренервысказался о своем уходе из ярославского клуба.

«Предложение от другого клуба? Нет, это не стало причиной. Главное здесь — результаты. Потому что команда находится внизу турнирной таблицы, не в зоне вылета, конечно, но все равно внизу, и руководителей это не устраивает.

Мы очень хорошо работали совместно: генеральный директор, спортивный директор и селекционер клуба. Мы все дружно работали, мы все прекрасно понимали, какие у нас есть пробелы.

Что касается интереса от другого клуба, то он появился после того, когда у меня уже такая ситуация произошла», — цитирует Кечинова «Матч ТВ».

«Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги после 21 тура.