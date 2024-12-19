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    Черышев: Причина ухода из «Шинника» — результаты

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    Бывший главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев высказался о своем уходе из ярославского клуба.

    Дмитрий Черышев
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    Дмитрий Черышев

    «Предложение от другого клуба? Нет, это не стало причиной. Главное здесь — результаты. Потому что команда находится внизу турнирной таблицы, не в зоне вылета, конечно, но все равно внизу, и руководителей это не устраивает.

    Мы очень хорошо работали совместно: генеральный директор, спортивный директор и селекционер клуба. Мы все дружно работали, мы все прекрасно понимали, какие у нас есть пробелы.

    Что касается интереса от другого клуба, то он появился после того, когда у меня уже такая ситуация произошла», — цитирует Кечинова «Матч ТВ».

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