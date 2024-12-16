Неймар: Я очень доволен своей карьерой

Форвард «Аль-Хиляля»высказался о своей карьере. Игрок отметил, что он всем доволен.

«Реальность превзошла все мечты, которые у меня были в детстве. Когда я был маленьким, моей мечтой было играть за "Сантос" и сборную Бразилии. Но Бог дал мне гораздо больше.

Я очень доволен своей карьерой, я играл в очень больших клубах. И сегодня я лучший бомбардир в истории "селесао", я очень счастлив, что добился этого. Это была большая работа, я приложил большие усилия.

Я посвятил себя сборной. Творить историю для своей страны — это нечто великолепное, это честь. Думаю, мои дети увидят, что я был важен в истории моей страны», — сказал Неймар RMC Sport.