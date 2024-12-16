Плеттенберг: Нойер хочет продлить контракт с «Баварией»

Голкиперготов продлить соглашение с клубом. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что стороны уже согласовали детали нового контракта, который будет рассчитан до лета 2026-го года. Пока неизвестно, когда пресс-служба клуба объявит об этом официально.

У Нойера есть мотивация продолжать выступать на высоком уровне. Голкипер продолжает восстанавливаться после травмы, игрок должен вернуться на поле в январе 2025-го года.

Напомним, что Нойер пополнил состав «Баварии» в 2011-м году. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.