«Парма» — «Верона»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче 16-го тура итальянской Серии Ана выезде победиласо счетом 3:2.

На голы Диего Копполы, Амина Сарра и Даниеля Москеры хозяева ответили точными ударами Симона Сома, который отметился дублем.

Футбол. Италия. Серия А Парма — Верона 2:3 Голы: 0:1 Диего Коппола (5'), 1:1 Симон Зом (19'), 1:2 Амин Сарр (57'), 1:3 Даниэль Москера (75'), 2:3 Симон Зом (90') Парма: Дзион Судзуки, Энрико Дель Прато, Ботонд Балог, Эмануэле Валери, Науэль Эстевес (Anas Haj Mohamed, 8'), Симон Зом, Эрнани (Мандела Кейта, 46'), Деннис Ман, Маттео Канчелльери (Pontus Almqvist, 46'), Giovanni Leoni (Antoine Hainaut, 66'), Ange Bonny Верона: Лоренцо Монтипо, Даниэле Гиларди, Диего Коппола, Павел Давидович, Джексон Тшатшуа, Дарко Лазович (Флавьюс Данильюк, 67'), Томаш Суслов (Дани Силва, 85'), Абдау Харрауи (Даниэль Москера, 67'), Ондрей Дуда, Реда Белахьяне, Амин Сарр (Дайлон Ливраменту, 67') Предупреждения: Эрнани (38'), Диего Коппола (40'), Давиде Фараони (41'), Ондрей Дуда (63')

«Верона» с 15 очками идет на 16-й строчке в турнирной таблице. У «Пармы» тоже 15 баллов и 15-я позиция.

Календарь и таблица Серии А

В параллельной игре «Болонья» на своем поле минимально одолела «Фиорентину» со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал Йенс Одгор.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Фиорентина 1:0 Гол: 1:0 Йенс Одгор (59') Болонья: Лукаш Скорупски, Лоренцо Де Сильвестри (Стефан Пош, 82'), Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Эмиль Хольм (Хараламбос Ликояннис, 77'), Ремо Фройлер, Томмазо Побега, Дан Ндой (Льюис Фергюсон, 46'), Йенс Одгор, Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 90'), Benjamin Dominguez (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 82') Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс (Фабьяно Паризи, 81'), Лука Раньери, Пьетро Комуццо, Андреа Кольпани (Жонатан Иконе, 70'), Ясин Адли, Данило Катальди (Амир Ричардсон, 70'), Мойзе Кин, Лукас Бельтран (Кристиан Куаме, 81'), Альберт Гудмундссон (Риккардо Соттиль, 58'), Dodo Предупреждения: Томмазо Побега (13'), Додо (16'), Хараламбос Ликояннис (82'), Пьетро Комуццо (89')

Теперь у «Болоньи» 25 очков и седьмое место. В активе «Фиорентины» 31 балл и четвертая строчка.