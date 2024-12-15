Канищев считает, что «Оренбургу» будет очень сложно выбраться из этой ямы

Экс-футболистподелился мнением о шансахсохранить прописку в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Похоже, что "Оренбургу" будет очень сложно выбраться из этой ямы. Это удивительно, потому что у "Оренбурга" неплохой подбор футболистов. Руководство часто мешает команде играть на соответствующем уровне. Необоснованная смена тренера была совсем ни к чему.

С Деограсией "Оренбург" хоть что-то показывал, а сейчас команда вообще без лица. Руководители "Оренбурга" неправы. Видно, что команда некоторые матчи играла очень хорошо, а сейчас она абсолютно безликая», — сказал Канищев Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Оренбург» занимает последнее 16-е место в таблице с 8-ю очками в активе, отставая от спасительной 12-й позиции на 8 пунктов.