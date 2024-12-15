«Комо» — «Рома»: счет матча 2:0, обзор голов

В 16-м туре итальянской Серии Ана своем поле обыгралсо счетом 2:0.

Первый мяч в добавленное время на 90+3-й минуте забил нападающий Алессандро Габриеллони, появившийся на замену в конце второго тайма.

А на 90+7-й минуте хозяева удвоили преимущество после точного удара аргентинского таланта Нико Паса.

Календарь и таблица Серии А

Футбол. Италия. Серия А Комо — Рома 2:0 Голы: 1:0 Алессандро Габриэллони (90 + 3'), 2:0 Nico Paz (90 + 7') Комо: Пепе Рейна, Эдоардо Гольданига, Марк Кемпф, Федерико Барба, Янник Энгельгардт (Серхи Роберто, 64'), Габриэл Стрефезза (Алессандро Габриэллони, 80'), Алиу Фадера, Игнасе ван дер Бремпт, Лукаш Да Кунья (Ben Lhassine Kone, 79'), Андреа Белотти (Патрик Кутроне, 64'), Nico Paz Рома: Миле Свилар, Алексис Салемакерс (Никколо Писилли, 62'), Анхелиньо, Эван Н'Дика, Матс Хуммельс, Зеки Челик, Энцо Ле Фе (Лоренцо Пеллегрини, 62'), Ману Коне, Пауло Дибала (Матиас Соуле, 76'), Стефан Эль-Шаарави (Артем Довбик, 46'), Сауд Абдул Хамид (Джанлука Манчини, 62') Предупреждения: Эдоардо Гольданига (45 + 1'), Энцо Ле Фе (55'), Андреа Белотти (61'), Игнасе ван дер Бремпт (68'), Лукаш Да Кунья (78'), Ben Lhassine Kone (90'), Алессандро Габриэллони (90 + 6')

После этого успеха «Комо» покинул зону вылета и теперь идет 16-м с 15 очками. «Рома» (16) — 12-я.