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    «Комо» вырвал победу у «Ромы» в Серии А

    «Комо» — «Рома»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Комо Рома
    В 16-м туре итальянской Серии А «Комо» на своем поле обыграл «Рому» со счетом 2:0.

    Алессандро Габриеллони
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    Алессандро Габриеллони

    Первый мяч в добавленное время на 90+3-й минуте забил нападающий Алессандро Габриеллони, появившийся на замену в конце второго тайма.

    А на 90+7-й минуте хозяева удвоили преимущество после точного удара аргентинского таланта Нико Паса.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Комо — Рома 2:0
    Голы: 1:0 Алессандро Габриэллони (90 + 3'), 2:0 Nico Paz (90 + 7') Комо: Пепе Рейна, Эдоардо Гольданига, Марк Кемпф, Федерико Барба, Янник Энгельгардт (Серхи Роберто, 64'), Габриэл Стрефезза (Алессандро Габриэллони, 80'), Алиу Фадера, Игнасе ван дер Бремпт, Лукаш Да Кунья (Ben Lhassine Kone, 79'), Андреа Белотти (Патрик Кутроне, 64'), Nico Paz Рома: Миле Свилар, Алексис Салемакерс (Никколо Писилли, 62'), Анхелиньо, Эван Н'Дика, Матс Хуммельс, Зеки Челик, Энцо Ле Фе (Лоренцо Пеллегрини, 62'), Ману Коне, Пауло Дибала (Матиас Соуле, 76'), Стефан Эль-Шаарави (Артем Довбик, 46'), Сауд Абдул Хамид (Джанлука Манчини, 62') Предупреждения: Эдоардо Гольданига (45 + 1'), Энцо Ле Фе (55'), Андреа Белотти (61'), Игнасе ван дер Бремпт (68'), Лукаш Да Кунья (78'), Ben Lhassine Kone (90'), Алессандро Габриэллони (90 + 6')

    После этого успеха «Комо» покинул зону вылета и теперь идет 16-м с 15 очками. «Рома» (16) — 12-я.

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