Анчелотти высказался о матче с «Райо Вальекано»

Наставник «Реала»отреагировал на ничью с «Райо Вальекано» (3:3) в матче Примеры.

«Мы повели в счете, и нам не хватило надежности в своей штрафной. До 3:2 мы играли очень хорошо. Пропустив, мы бились до конца.

Это не такая ничья, как с "Мальоркой" (1:1) и "Лас-Пальмасом" (1:1). Это ничья на фоне сплоченной игры команды, готовой биться. Я удовлетворен.

Мы не смогли добиться большего, но будущее кажется светлым. В среду мы можем выиграть Межконтинентальный кубок, эта победа станет вишенкой на торте.

После ничьих с "Мальоркой" и "Лас-Пальмасом" я нервничал, но сегодня — нет, потому что сегодня я увидел командную игру», — приводит слова Анчелотти Marca.