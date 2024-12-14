Кечинов назвал Угальде лучшим футболистом первой части сезона РПЛ

Экс-футболистобъяснил, почему считает нападающего «красно-белых»лучшим игроком первой части сезона РПЛ.

«У меня два варианта, кого можно назвать лучшим футболистом первой части РПЛ: Батракова и Угальде. Но я выберу Угальде.

Он преобразился в этом сезоне, забил больше всех, стал лидером команды и приносил очень большую пользу "Спартаку" в плане черновой работы и прессинга. Я даже не знаю, как назвать то, что он делал. А вот Батраков — открытие этого сезона», — сказал Кечинов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Угальде провел за «Спартак» 18 матчей в рамках РПЛ, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи. Батраков принял участие в 17-и встречах за «Локомотив», отметился 10-ю голами и 6-ю ассистами.