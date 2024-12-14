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    Кечинов назвал Угальде лучшим футболистом первой части сезона РПЛ

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    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, почему считает нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде лучшим игроком первой части сезона РПЛ.

    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»
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    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»

    «У меня два варианта, кого можно назвать лучшим футболистом первой части РПЛ: Батракова и Угальде. Но я выберу Угальде.

    Он преобразился в этом сезоне, забил больше всех, стал лидером команды и приносил очень большую пользу "Спартаку" в плане черновой работы и прессинга. Я даже не знаю, как назвать то, что он делал. А вот Батраков — открытие этого сезона», — сказал Кечинов Чемпионату.

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    • В нынешнем сезоне Угальде провел за «Спартак» 18 матчей в рамках РПЛ, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи. Батраков принял участие в 17-и встречах за «Локомотив», отметился 10-ю голами и 6-ю ассистами.

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