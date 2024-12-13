«Реал Сосьедад» разгромил киевское «Динамо», «Рейнджерс» и «Тоттенхэм» поделили очки

В матче шестого тура Лиги Европыразгромил киевскоесо счетом 3:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Микель Оярсабаль, отметившийся дублем, и Шеральдо Бекер.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Реал Сосьедад — Динамо К 3:0 Голы: 1:0 Микель Оярсабаль (19'), 2:0 Шеральдо Бекер (24'), 3:0 Микель Оярсабаль (33') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хон Арамбуру (Альваро Одриосола, 57'), Наиф Агер, Айэн Муньос, Игор Субельдия, Брайс Мендес (Пабло Марин, 46'), Урко Гонсалес (Беньят Туррьентес, 78'), Такэфуса Кубо (Хон Магунаселайя, 57'), Микель Оярсабаль (Орри Оускарссон, 57'), Шеральдо Бекер, Jon Olasagasti Динамо К: Георгий Бущан, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Максим Дячук, Денис Попов, Кристиан Беловар, Эдуардо Герреро (Владислав Ванат, 62'), Валентин Рубчинский (Владислав Кабаев, 62'), Владимир Бражко (Александр Пихаленок, 62'), Nazar Voloshyn (Максим Брагару, 80'), Mykola Mykhailenko Предупреждения: Владислав Дубинчак (30'), Альваро Одриосола (75'), Хон Магунаселайя (83'), Максим Брагару (89')

У «Реал Сосьедада» стало 10 очков и 12-е место. У «Динамо» нет баллов и последняя строчка.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

В параллельной игре «Рейнджерс» и «Тоттенхэм» сыграли вничью 1:1.

На гол Хамзы Игамане гости ответили точным ударом Деяна Кулушевски.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Глазго Рейнджерс — Тоттенхэм 1:1 Голы: 1:0 Hamza Igamane (47'), 1:1 Деян Кулушевски (75') Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джеймс Тавернье, Джон Сауттар (Леон Балогун, 35'), Робин Проппер, Ридван Йылмаз (Робби Фрейзер, 80'), Недим Байрами (Коннор Баррон, 68'), Николас Раскин, Мохаммед Диоманде, Вацлав Черны (Дуджон Стерлинг, 69'), Jefte, Hamza Igamane (Сирил Дессерт, 79') Тоттенхэм: Фрейзер Форстер, Дестини Удоджи, Раду Дрэгушин, Бреннан Джонсон (Доминик Соланке, 60'), Родриго Бентанкур (Папе Сарр, 60'), Ив Биссума (Лукас Бергвалль, 61'), Джеймс Мэддисон, Арчи Грей, Педро Порро, Тимо Вернер (Деян Кулушевски, 46'), Сон Хын Мин Предупреждения: Мохаммед Диоманде (20'), Раду Дрэгушин (68'), Лукас Бергвалль (73')

У обоих команд теперь по 11 очков. Они делят 8-9-е места.

Календарь и таблица Лиги Европы

В еще одной игре «Андерлехт» на выезде одолел «Славию» с результатом 2:1.

На голы Нильсона Ангуло и Яри Версарена хозяева ответили точным ударом Томаша Хоры.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Славия П — Андерлехт 1:2 Голы: 0:1 Нильсон Ангуло (8'), 0:2 Яри Версхарен (31'), 1:2 Томаш Хоры (58') Славия П: Антонин Кински, Томаш Голеш (Карел Поезны, 88'), Иго Огбу, Ян Борил (Ондржей Лингр, 78'), Давид Доудера (Матей Юрасек, 63'), Оскар Дорли, Христос Зафейрис, Лукаш Провод, Иван Шранц (Моймир Хитил, 63'), Томаш Хоры, Malick Diouf Андерлехт: Колин Косеманс, Людвиг Аугустинсон, Ян-Карло Симич, Матиас Йёргенсен, Томас Фоке (Moussa N’Diaye, 87'), Тео Леони, Матс Ритс, Леандер Дендонкер, Яри Версхарен (Андерс Драйер, 46'), Нильсон Ангуло (Франсис Амузу, 67'), Luis Vasquez (Каспер Дольберг, 73') Предупреждения: Тео Леони (53'), Давид Доудера (54'), Ян-Карло Симич (77'), Ондржей Лингр (89'), Каспер Дольберг (90 + 2')

«Андерлехт» смог набрать 14 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. В активе «Славии» 4 балла и 29-я строчка.

И, наконец, «Карабах» уступил «Эльфсборгу» со счетом 0:1.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Ахмед Касем.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Эльфсборг — Карабах 1:0 Гол: 1:0 Ахмед Касем (57') Предупреждения: Бадави Гусейнов (60'), Жуниньо (79'), Рами Каиб (86'), Марко Янкович (86')

После этой игры «Эльфсборг» (7 очков) — 24-й, «Карабах» (3) — 33-й.