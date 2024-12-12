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    «Фейеноорд» выиграл у «Спарты»

    «Фейеноорд» — «Спарта»: счет матча 4:2, обзор голов

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    В матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» одолел «Спарту» со счетом 4:2.

    «Фейеноорд»
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    «Фейеноорд»

    На точные удары Гернота Траунера, Игора Пайшао, Аниса Муссы и Сантьяго Хименеса гости ответили голом Альбиона Рахмани и автоголом Томаса Билена.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Фейеноорд — Спарта П 4:2
    Голы: 1:0 Гернот Траунер (8'), 2:0 Игор Пайшао (10'), 3:0 Анис Хадж-Мусса (30'), 3:1 Альбион Рахмани (43'), 4:1 Сантьяго Хименес (63'), 4:2 Томас Белен (автогол) (80') Предупреждения: Петер Виндаль (11'), Асгер Сёренсен (37'), Сантьяго Хименес (51'), Мартин Витик (53'), Ярослав Зелены (90')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Фейеноорд» смог набрать 10 очков и поднялся на 18-е место. У «Спарты» осталось 4 балла и 28-я строчка.

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