Артига — о зимней паузе в РПЛ: Новый год — с семьей, потом включаемся в работу

Главный тренервысказался о большой зимней паузе в российской Премьер-лиге.

«Одним из прошлогодних открытий для меня стала длиннющая зимняя пауза в России? Тогда я работал со второй командой "Родины", и у нас была очень длинная предсезонка. Три месяца! Сезон ещё не начался, а игроки уже устали, потому что мы прошли через большие объёмы работы.

Но сейчас, считаю, расклад по срокам идеальный, почти как летом в Испании. Новый год — с семьёй, потом включаемся в работу и оптимально подводим себя к сезону. Отличный график. Про летнюю паузу могу сказать то же самое», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».

В последнем матче подмосковная команда крупно проиграла московскому «Динамо» (1:4) в рамках РПЛ. Следующий поединок «Химки» проведут только 2-го марта 2025-го года против «Факела».