ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Черевченко«Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах
    Все новости спорта

    Бонуччи рассказал о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Серия A Футбол Италии Милан Ювентус
    Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что мог перейти в «Манчестер Сити» или ПСЖ.

    Леонардо Бонуччи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонардо Бонуччи

    «Я был очень близок к переходу в "Сити" в 2016-м, а также в 2017 году. Маротта сказал мне, что не продаст меня даже за € 100 млн, и предложение, поступившее из Англии, было не так уж далеко от этой цифры, но Аньелли и Маротта остались верны своему слову.

    На следующий год Гвардиола сказал мне, что он должен продать Мангала и Отаменди, а потом возьмёт меня, но я не мог ждать. Затем был шанс перейти в ПСЖ. Это были два случая, когда я мог уехать за границу», — приводит слова Бонуччи журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

  • Трансферный дайджест. 2-9 декабря
  • Бителло намерен вернуться в Бразилию, Неймара зазывает клуб Месси, Шкриньяр хочет снова стать топовым игроком
  • Вчера

    • Напомним, что Бонуччи в 2017-м году перешел из «Ювентуса» в «Милан». Защитник завершил карьеру летом этого года в турецком «Фенербахче».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» поставит «Реал» на колени?
  • «Аталанта» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Выстоит ли «Жирона» против «Ливерпуля»?
  • «Жирона» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Итальянцы возьмут очки в Германии?
  • «Байер» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры