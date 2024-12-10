Бонуччи рассказал о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Сити»

Бывший защитникзаявил, что мог перейти вили

«Я был очень близок к переходу в "Сити" в 2016-м, а также в 2017 году. Маротта сказал мне, что не продаст меня даже за € 100 млн, и предложение, поступившее из Англии, было не так уж далеко от этой цифры, но Аньелли и Маротта остались верны своему слову.

На следующий год Гвардиола сказал мне, что он должен продать Мангала и Отаменди, а потом возьмёт меня, но я не мог ждать. Затем был шанс перейти в ПСЖ. Это были два случая, когда я мог уехать за границу», — приводит слова Бонуччи журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Напомним, что Бонуччи в 2017-м году перешел из «Ювентуса» в «Милан». Защитник завершил карьеру летом этого года в турецком «Фенербахче».