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    Вирджил ван Дейк«Жирона» — «Ливерпуль». Онлайн
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    «Байер» — «Интер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Леверкузенский «Байер» примет на своем поле миланский «Интер» в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 по мск. Небольшое превью поединка, обзор коэффициентов и ставок.

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    Чемпион Германии неплохо проводит нынешний сезон. Подопечные Хаби Алонсо идут 3-ми в Бундеслиге и имеют все шансы напрямую попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но для этого надо по максимум набирать очки в последних трех турах. После неудачи в Ливерпуле «Байер» разгромил «Лейпциг» 5:0, чем вернул себе уверенность в собственных силах. Вдобавок команда выбила «Баварию» из Кубка Германии и закрепила успех победой над «Санкт-Паули» 2:1 в Бундеслиге.

    «Интер» не проигрывает с конца сентября. После победы над «Арсеналом» миланцы укрепились на 2-й позиции благодаря обыгрышу «Лейпцига» 1:0. В Серии А «нерадзурри» разгромили «Верону» 5:0 и со счетом 3:1 выиграли у «Пармы». Таким образом, команда Симоне Индзаги имеет серию из трех побед.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки на игру

    Рассмотрим, что предлагают аналитики, какие коэффициенты нам дают на этот матч.

    • Букмекеры считают фаворитом «Байер» за 2.25, на «Интер» они предлагают 3.35, на ничью — 3.50.

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз за 1.74. Также редакция предлагает дерзкую ставку на матч «Байер» — «Интер» с коэффициентом 6.40.

    • Искусственный интеллект считает, что победитель выявлен не будет, результат составит 1:1.

    Где смотреть

    Смотрите прямую трансляцию матча «Байер» — «Интер» и другие матчи Лиги чемпионов на LiveCup.Run. Сайт предлагает статистику и составы команд, а также выбор букмекеров.

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