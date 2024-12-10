Леверкузенскийпримет на своем поле миланскийв рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 по мск. Небольшое превью поединка, обзор коэффициентов и ставок.

Чемпион Германии неплохо проводит нынешний сезон. Подопечные Хаби Алонсо идут 3-ми в Бундеслиге и имеют все шансы напрямую попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но для этого надо по максимум набирать очки в последних трех турах. После неудачи в Ливерпуле «Байер» разгромил «Лейпциг» 5:0, чем вернул себе уверенность в собственных силах. Вдобавок команда выбила «Баварию» из Кубка Германии и закрепила успех победой над «Санкт-Паули» 2:1 в Бундеслиге.

«Интер» не проигрывает с конца сентября. После победы над «Арсеналом» миланцы укрепились на 2-й позиции благодаря обыгрышу «Лейпцига» 1:0. В Серии А «нерадзурри» разгромили «Верону» 5:0 и со счетом 3:1 выиграли у «Пармы». Таким образом, команда Симоне Индзаги имеет серию из трех побед.

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Прогнозы и ставки на игру

Рассмотрим, что предлагают аналитики, какие коэффициенты нам дают на этот матч.

Букмекеры считают фаворитом «Байер» за 2.25, на «Интер» они предлагают 3.35, на ничью — 3.50.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз за 1.74. Также редакция предлагает дерзкую ставку на матч «Байер» — «Интер» с коэффициентом 6.40.

Искусственный интеллект считает, что победитель выявлен не будет, результат составит 1:1.

Где смотреть

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