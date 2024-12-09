ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сирил Ган и Александр ВолковСначала Павлович, затем Волков. В UFC убрали российских тяжей из титульной гонки
    Все новости спорта

    Мусаев: Агкацев — это наш основной вратарь на долгие годы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что Станислав Агкацев останется основным вратарем команды.

    Станислав Агкацев — голкипер «Краснодара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Агкацев — голкипер «Краснодара»

    «Мы на 100% были уверены в Агкацеве. Понимали, что ему нужно время, чтобы стать основным вратарём. Нам нужен был опытный второй вратарь. Мы получили его в лице Юры Дюпина.

    В Стасе мы были уверены. Агкацев — это наш основной вратарь на долгие годы», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч! Премьер».

  • «Краснодар» — первый! Команда Мусаева не выиграла у «Локо», но ушла на перерыв лидером
  • Обзор спортивных СМИ и комментарии действующих лиц после матча «Краснодар» — «Локомотив»
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне Агкацев провел за «Краснодар» 18 матчей в рамках РПЛ, в которых пропустил 12 голов. «Быки» занимают 1-е место в таблице чемпионата России с 39-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вест Хэму» удастся добиться победы
  • «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Аталанта» поставит «Реал» на колени?
  • «Аталанта» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Интер» подтвердит свои притязания
  • «Байер» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чараева — Ястремская
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рузе — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры