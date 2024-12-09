Мусаев: Агкацев — это наш основной вратарь на долгие годы

Главный тренерзаявил, чтоостанется основным вратарем команды.

«Мы на 100% были уверены в Агкацеве. Понимали, что ему нужно время, чтобы стать основным вратарём. Нам нужен был опытный второй вратарь. Мы получили его в лице Юры Дюпина.

В Стасе мы были уверены. Агкацев — это наш основной вратарь на долгие годы», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч! Премьер».

В нынешнем сезоне Агкацев провел за «Краснодар» 18 матчей в рамках РПЛ, в которых пропустил 12 голов. «Быки» занимают 1-е место в таблице чемпионата России с 39-ю очками в активе.