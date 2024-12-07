проведут очную встречу в матче 14-го тура французской Лиги 1.

Хозяевам нельзя снова упасть в грязь лицом. Ранее они уже проиграли дважды — «Бенфике» (2:3) и «Марселю» (1:2). А с учетом того, что за «Тулузой» должок с прошлой встречи (1:2), «монегаски» точно будут серьезно настраиваться на предстоящий матч.

Тем временем гости в неплохой форме. Поражение 0:3 от ПСЖ не в счет. Помимо этого «Тулуза» всухую обыграла «Ренн» 2:0, «Осер» 2:0, «Реймс» 1:0 и «Монпелье» 3:0. По сути клуб выдал лучший отрезок с момента старта сезона.

Что касается турнирного положения, то перед этой игрой «Монако» занимает 4-е место с 26 очками, а «Тулуза» — 10-е с 18 баллами.

Прогнозы, ставки, коэффициенты на игру

Чего ждать, какие коэффициенты на матча, на что ставить, будем разбирать.

Букмекеры: котировки на победу «Монако» и «Тулузы» составляют 1.83 и 4.10 соответственно, на ничью дают 3.80.

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ИИ пришел к выводу, что «Монако» одержит минимальную победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Монако» — «Тулуза», а также других поединков 14-го тура чемпионата Франции на LiveCup.Run.

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