Ван Нистелрой: Я был очень сильно разочарован уходом из «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренервысказался о своем уходе из

«Я был разочарован, очень сильно, и мне было больно из-за того, что пришлось уйти. Единственная работа, на которую я бы согласился в качестве помощника, — это работа в "Юнайтед", учитывая, какая связь у меня с людьми в клубе и болельщиками. Но в конце концов я смирился с этим, потому что я также понимаю нового тренера.

Мы разговаривали об этом с Аморимом. Это был уважительный разговор между мужчинами, тренерами. И это помогло мне двигаться дальше и сразу же начать обсуждать новые возможности, что подняло мне настроение», — приводит слова ван Нистелроя ESPN.

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Напомним, что ван Нистелрой некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», но потом на эту должность был назначен Рубен Аморим.