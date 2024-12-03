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    Ван Нистелрой: Я был очень сильно разочарован уходом из «Манчестер Юнайтед»

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    Новый главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой высказался о своем уходе из «Манчестер Юнайтед».

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    «Я был разочарован, очень сильно, и мне было больно из-за того, что пришлось уйти. Единственная работа, на которую я бы согласился в качестве помощника, — это работа в "Юнайтед", учитывая, какая связь у меня с людьми в клубе и болельщиками. Но в конце концов я смирился с этим, потому что я также понимаю нового тренера.

    Мы разговаривали об этом с Аморимом. Это был уважительный разговор между мужчинами, тренерами. И это помогло мне двигаться дальше и сразу же начать обсуждать новые возможности, что подняло мне настроение», — приводит слова ван Нистелроя ESPN.

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    Напомним, что ван Нистелрой некоторое время был исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», но потом на эту должность был назначен Рубен Аморим.

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