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    Джикия рассказал, почему не перешел в «Локомотив»

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    Защитник «Химок» Георгий Джикия признался, что хотел продолжить карьеру в «Локомотиве».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Джикия перешел в «Химки» на правах свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

    «Был хороший контакт с турецкими командами, но там произошел такой момент: возможно, у меня в России появился бы такой вариант, который бы меня очень устроил, и я бы вообще не смотрел на турецкий чемпионат.

    Вышел небольшой шанс, что я могу продолжить карьеру в России, во что я очень сильно поверил.

    Это длилось две недели. В этих переговорах был и Герман Ткаченко. У них хорошие отношения с Вадимом Шпиневым (агент Джикии — прим.), это не секрет. Все пытались найти максимально хороший вариант, который меня бы устроил.

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    • Эта команда, конечно, была "Локомотив". Но они вели мексиканца Монтеса. В общем, они с ним решили вопрос, и когда я узнал, что он едет на медосмотр, я понял, что пора заканчивать эти истории и выбирать команду», — сказал Джикия в интервью блогеру Федору Смолову.

    Интервью с Георгием Джикией
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