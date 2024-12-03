Джикия рассказал, почему не перешел в «Локомотив»

Защитник «Химок»признался, что хотел продолжить карьеру в

Джикия перешел в «Химки» на правах свободного агента после истечения срока контракта со «Спартаком».

«Был хороший контакт с турецкими командами, но там произошел такой момент: возможно, у меня в России появился бы такой вариант, который бы меня очень устроил, и я бы вообще не смотрел на турецкий чемпионат.

Вышел небольшой шанс, что я могу продолжить карьеру в России, во что я очень сильно поверил.

Это длилось две недели. В этих переговорах был и Герман Ткаченко. У них хорошие отношения с Вадимом Шпиневым (агент Джикии — прим.), это не секрет. Все пытались найти максимально хороший вариант, который меня бы устроил.

Эта команда, конечно, была "Локомотив". Но они вели мексиканца Монтеса. В общем, они с ним решили вопрос, и когда я узнал, что он едет на медосмотр, я понял, что пора заканчивать эти истории и выбирать команду», — сказал Джикия в интервью блогеру Федору Смолову.